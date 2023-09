Kind bei Neubrandenburg tot aufgefunden - Tötungsdelikt vermutet Stand: 15.09.2023 09:48 Uhr In Pragsdorf bei Neubrandenburg ist ein Kind tot aufgefunden worden. Es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen, der bereits vermisst wurde.

Die Eltern hätten das Kind schon am Donnerstagnachmittag als vermisst gemeldet, es habe eine größere Suche gegeben, so die Polizei. Am Abend sei der sechsjährige Junge durch Feuerwehrleute mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch aufgefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und einer sofortigen Einlieferung ins Krankenhaus habe aber nur noch der Tod festgestellt werden können.

Erste Befragungen schon am Donnerstag

Aufgrund der Verletzungen des Jungen geht die Polizei derzeit von einem Tötungsverbrechen aus. Die Ermittler der Mordkommission der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg und der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Auch jetzt ist er Tatort weiter abgesperrt und wird weiter auf Spuren untersucht.

Man versuche alles an Spuren zu sichern, was für die Ermittlungen hilfreich sein könnte, so eine Polizeisprecherin am Vormittag zu NDR 1 Radio MV. Noch am Donnerstagabend haben erste Befragungen und Ermittlungen stattgefunden. Diese würden heute weiter intensiviert und fortgeführt. Derzeit wird der verstorbene Junge obduziert.

