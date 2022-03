Neubrandenburg: Kellerbrandserie geht weiter Stand: 26.03.2022 07:01 Uhr In der Neubrandenburger Oststadt geht die Serie von Kellerbränden weiter. Beim jüngsten Vorfall wurden eine Matratze und ein Autoreifen angezündet.

Durch das Feuer entstand laut Feuerwehr starker Rauch. Feuerwehrleute brachten die Hausbewohner in Sicherheit. Eine 32-jährige Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Ein Brandursachenermittler kam zum Einsatz. Der Schaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

100.000 Euro Schaden bei Brand am Dienstag

In der Stadt hatten sich jüngst mehrere Kellerbrände ereignet - zuletzt am Dienstag, als bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Schaden von rund 100.000 Euro entstand. Im Umfeld hatte es in den vergangenen Tagen insgesamt viermal in Mehrfamilienhäusern gebrannt - so auch am Montagnachmittag. Es werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Bei dem bisher letzten Feuer am Dienstagabend wurden mindestens fünf Kellerverschläge zerstört und Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Heizung beschädigt. Verletzte gab es nicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Brandsachverständigen an, der die genaue Brandursache ermitteln soll.

Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise

Am Montag hatten Unbekannte bereits einen Brand in einem Plattenbaukeller gelegt. Bei dem Löscheinsatz erlitt eine Anwohnerin einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Hier wurde der Schaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zuvor hatte es mindestens zwei weitere Kellerbrände in dem Gebiet gegeben, die aber rechtzeitig gelöscht werden konnten. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise und prüft auch, inwieweit ein Zusammenhang zwischen einzelnen Bränden hergestellt werden muss.

