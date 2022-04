Stand: 28.04.2022 06:26 Uhr Neubrandenburg: Kein Warmwasser wegen Wartungsarbeiten

Für die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Neubrandenburger Lindenberg gibt es am heutigen Donnerstag für mehrere Stunden lang kein warmes Wasser. Wie die Stadtwerke Neubrandenburg mitteilten, bleiben Wasser und auch Heizung zwischen 9 und 16 Uhr kalt. Grund dafür sind Wartungsarbeiten am Fernwärmenetz der Stadt. Die Versorgung mit kaltem Wasser sei während des gesamten Zeitraums gesichert, so die Stadtwerke weiter. Betroffen sind rund 1.100 Bewohner. | 28.04.2022 06:25