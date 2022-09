Neubrandenburg: Kassen streichen Behandlung sehr kleiner Frühchen ab 2023 Stand: 22.09.2022 18:33 Uhr Sehr kleine Frühgeborene mit weniger als 1.250 Gramm Geburtsgewicht dürfen vom kommenden Jahr an nicht mehr am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg behandelt werden. Die Behandlungszahlen seien zu gering, um die notwendige Qualität sicherzustellen, teilte die AOK Nordost mit. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) strebt jedoch eine Ausnahmegenehmigung an.

Das Ministerium habe den Krankenkassen einen Antrag der Klinik geschickt, damit die Behandlung sehr kleiner Frühchen in Neubrandenburg weiter möglich bleibt. Sobald eine Stellungnahme vorliegt, werde Drese mit den Kassen sprechen, um eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Dieser Antrag liege der AOK seit einer Woche vor. Zuvor hatte es Unklarheiten gegeben, ob der Antrag eingegangen war.

Ab 2023 neue Untergrenze von 20 Frühchen pro Jahr

Generell gilt vom kommenden Jahr an eine Untergrenze von mindestens 20 Behandlungsfällen pro Jahr und Klinik für sehr kleine Frühchen. In Neubrandenburg waren es im vergangenen Jahr nur sieben. Die Entscheidung der Fachkommission der Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen in Mecklenburg-Vorpommern sei dem Klinikum am Donnerstag mitgeteilt worden. Eine Zusage für die Behandlung solch kleiner Frühchen haben demnach im Land die Uniklinik Greifswald, die Helios Kliniken Schwerin und das Südstadtklinikum Rostock bekommen.

Hoffnung: Durch Schließung Greifswald erhalten

Die Kassen haben ihre Hoffnung ausgedrückt, dass die Frühchenstation Greifswald auch Dank der Schließung in Neubrandenburg die Mindestmengen erreicht. Vom Behandlungsverbot betroffen seien planbare Geburten sehr kleiner Frühchen, Notfälle könnten weiter in Neubrandenburg entbunden werden. Im Sommer hatten Bürger und Bürgerinnen 17.500 Unterschriften an den Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) übergeben, die sich gegen eine Schließung ausgesprochen hatten.

Gesamtzahl der Frühchen in Europa gesunken

Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) kritisierte die neuen Gesetze: "Damit steht Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze in Deutschland, was die Größe des Versorgungsgebietes angeht, allerdings im negativen Sinne." Laut Dr. Sven Armbrust, Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Neubrandenburg, ist die Zahl der Frühchen in Europa 2021 um die Hälfte gesunken im Vergleich zu vor Corona. Welcher Zusammenhang mit Corona bestehe, sei unklar.

Frühgeburten mit weniger als 1.250 Gramm Geburtsgewicht sind den Angaben zufolge selten: Sie beträfen 0,6 bis 0,7 Prozent aller Geburten, hieß es. Im vergangenen Jahr kamen in Mecklenburg-Vorpommern demnach 11.845 Babys zur Welt.

