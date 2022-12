Neubrandenburg: Karl Marx Statue wieder aufgestellt

Die etwa 2,20 Meter großen Bronzestatue sei im Februar von Unbekannten am Schwanenteich in Neubrandenburg der rechte Unterarm abgetrennt worden, sagte ein Sprecher der Stadt. Das über 50 Jahre alte Denkmal wurde bei einer Spezialfirma in Schöneiche bei Berlin fachgerecht repariert. Der abgetrennte Bronze-Arm musste neu gegossen werden. Die Kosten von rund 6.000 Euro für die Reparatur der Marx-Statue haben private Spender übernommen. Der städtische Bauhof werde die Skulptur mit Hilfe eines Kranes in am Neubrandenburger Friedrich-Engels-Stadtring wieder aufstellen, heißt es. Die Karl Marx-Statue in Neubrandenburg war in den vergangenen Jahrenzehnten wiederholt von Unbekannten mit Farbe beschmiert und beschädigt worden.