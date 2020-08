Stand: 11.08.2020 11:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neubrandenburg: Kampf gegen Hundekot und Raser

Die Stadt Neubrandenburg will verstärkt unter anderem gegen Hundekot und Verkehrssünder auf den Straßen vorgehen. Dazu sollen in den kommenden Jahren fünf neue Mitarbeiter im Ordnungsamt eingestellt werden. Eine Studie zum Sicherheitsgefühl in der Stadt hatte ergeben, dass sich die Einwohner eine stärkere Präsenz der Behörden wünschen. Über den Vorschlag der Verwaltung müssen noch die Stadtvertreter entscheiden. | 11.08.2020 11:05