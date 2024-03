Stand: 07.03.2024 16:10 Uhr Neubrandenburg: IHK startet Wettbewerb für Unternehmerinnen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Neubrandenburg hat Unternehmerinnen aufgerufen, sich mit ihren Geschäftsideen am Gründerinnen-Wettbewerb "Start up and fly" zu beteiligen. Mit dem Wettbewerb will die IHK Unternehmerinnen aus den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald in den Mittelpunkt stellen und andere Frauen ermutigen, ebenfalls ein eigenes Unternehmen zu gründen. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 3.000 Euro und ein Coaching. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai.

