Stand: 14.05.2024 06:21 Uhr Neubrandenburg: IHK-Präsident Wolfgang Blank im Amt bestätigt

Wolfgang Blank aus Greifswald ist für weitere 5 Jahre zum Präsidenten der IHK Neubrandenburg gewählt worden. Der 64-Jährige erhielt am Montagabend bei der Wahl der Vollversammlung in Neubrandenburg das Vertrauen aller 42 Mitglieder aus dem Osten des Landes. Der Geschäftsführer der Wissenschafts- und Technologie Park GmbH übt das Amt seit 2014 aus. Die IHK Neubrandenburg vertritt rund 25.000 Unternehmen. Zwei Drittel davon gehören dem Sektor Handel und Dienstleistungen an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.05.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte