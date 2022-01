Stand: 07.01.2022 07:26 Uhr Neubrandenburg: Hubschrauberpilot mit Laser geblendet

Unbekannte haben den Piloten eines Rettungshubschraubers in Neubrandenburg mit einem Laserpointer geblendet. Der Vorfall ereignete laut Polizei sich am Mittwoch im Süden der Stadt. Der Pilot habe gerade ein Wohngebiet am Stadtrand überflogen, als ein grüner Laserstrahl seine Sicht behinderte. Die Kriminalpolizei ermittle wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr. Der Hubschrauber habe seinen Flug ohne Unfall fortsetzen können. | 07.01.2022 07:25