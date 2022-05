Stand: 30.05.2022 05:00 Uhr Neubrandenburg: Hinweis führt Polizei zu Indoor-Hanfplantage

Einen Hinweis auf den illegalen Anbau von Hanfpflanzen hat die Polizei in Neubrandenburg am Sonntag erhalten. Auf Grund dessen wurde die Wohnung eines 33-Jährigen auf dem Datzeberg durchsucht. Wie die Beamten mitteilten, wurde eine Indoor-Plantage mit 13 Pflanztöpfen zur Anzucht von Hanfpflanzen vorgefunden. Außerdem wurden diverse Betäubungsmittel, unter anderem Cannabis, festgestellt. Sämtliche Betäubungsmittel und die mit dem Konsum, Anbau und Handel in Verbindung stehenden Gegenstände wurde beschlagnahmt. | 30.05.2022 04:59