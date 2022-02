Neubrandenburg: Haftbefehle wegen versuchten Totschlags Stand: 08.02.2022 17:31 Uhr Das Amtsgericht Neubrandenburg hat Haftbefehl gegen zwei Männer wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Die beiden sollen einen anderen Mann verprügelt haben. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach Informationen der Polizei handelt es sich bei den beiden mutmaßlichen Tätern um einen 19 Jahre alten Iraner und einen 16 Jahre alten Afghanen. Sie sollen das 30 Jahre alte Opfer, ebenfalls ein Afghane, am Oberbach in Neubrandenburg zusammengeschlagen und dann liegen gelassen haben. Der Mann kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Noch ist nicht klar, ob er überleben wird, so die Polizei.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die beiden Männer konnten von den Beamten in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Zeugen hatten die Auseinandersetzung beobachtet und den Notruf gewählt. Zu den Motiven der Tat hat sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geäußert. Gesucht werden jetzt weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.02.2022 | 18:00 Uhr