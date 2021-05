Stand: 20.05.2021 15:27 Uhr Neubrandenburg: Haftbefehl nach Drogenfund

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 36-jährigen Deutschen in Neubrandenburg hat die Polizei größere Mengen Drogen gefunden. An dem Einsatz am Mittwoch waren elf Beamte mit drei Rauschgiftspürhunden beteiligt. Nach Schätzungen der Polizei hätten die Drogen einen Verkaufswert voacn etwa 53.000 Euro. Darüber hinaus wurden 35.000 Euro Bargeld sichergestellt. Es wurde Haftbefehl erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. | 20.05.2021 15:15