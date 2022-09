Neubrandenburg: Großfahndung nach Angreifer mit Axt

Stand: 09.09.2022 13:52 Uhr

Ein Mann mit einer Axt hat in Neubrandenburg versucht, sich gewaltsam Zutritt in das Migrationszentrum in Neubrandenburg zu verschaffen. Ein Passant wurde verletzt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihm.