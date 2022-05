Stand: 13.05.2022 07:48 Uhr Neubrandenburg: Großer Umweltschaden nach Bootsschuppenbrand

Nach dem Brand einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg wird die Beseitigung der Umweltschäden voraussichtlich mehr als eine halbe Million Euro kosten. Die Stadt werde die Reinigung des Geländes am Oberbach übernehmen, wolle das Geld jedoch später von den Eigentümern der Bootsschuppen zurückfordern, hieß es. Die Kriminalpolizei sucht unterdessen weiter nach den Brandstiftern. Der Schaden an den Bootsschuppen und Booten wird auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. | 13.05.2022 07:45