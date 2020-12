Stand: 14.12.2020 06:48 Uhr Neubrandenburg: Frau bei Unfall auf A20 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A20 bei Neubrandenburg ist am Sonntag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei kam die 46-Jährige kurz vor der Abfahrt Neubrandenburg-Nord von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Kleinwagen. Am Auto entstand Totalschaden. Rettungskräften bargen die Frau und brachten sie in eine Klinik. Die A20 musste in Richtung Norden vorübergehend gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. | 14.12.2020 06:47