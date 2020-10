Stand: 08.10.2020 08:53 Uhr Neubrandenburg: Filmfestival DokArt mit neuem Format

Das Dokumentarfim-Festival DokArt in Neubrandenburg findet in diesem Jahr Corona-bedingt in einem anderen Format statt. Beim Projekt "Zukunftstreff" geht es bei insgesamt fünf Veranstaltungen um Fragen zum Klimawandel, zur Nachhaltigkeit und Globalisierung sowie den Folgen der Corona-Pandemie. Beim Auftakt am Abend steht das Thema Essen im Vordergrund. Das DokArt-Team hat dazu einen Film gedreht und regionale Unternehmen, eine Foodbloggerin und das Projekt KlimaTeller interviewt. Der nächste "Zukunftstreff" ist in zwei Wochen in Greifswald geplant. | 08.10.2020 08:52