Stand: 27.01.2021 18:05 Uhr Neubrandenburg: Feuer in der Pathologie

Im Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum ist durch einen Brand ein großer Schaden entstanden. Wie eine Sprecherin der Einrichtung sagte, brach das Feuer am Dienstag in einem Gewebe-Trocknungsgerät im Institut für Klinische Pathologie aus. Mehrere Mitarbeiter versuchten, das Feuer in dem stark verqualmten Raum im Erdgeschoss zu löschen. Dabei verletzte sich ein Mitarbeiter leicht. Das 30.000 Euro teure Gerät, in dem das Feuer ausgebrochen war, müsse komplett ersetzt werden, hieß es. Die Feuerwehr geht von einer technischen Brandursache aus. | 27.01.2021 18:05