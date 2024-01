Stand: 03.01.2024 05:58 Uhr Neubrandenburg: Familienstreit löst SEK-Einsatz aus

In Neubrandenburg ist am Dienstagabend ein Familienstreit eskaliert. Dabei ist einer 26-jährigen Tschetschenin ihre Tochter weggenommen worden - von ihrer eigenen Familie. Sie hatte von ihr verlangt, sich den Familienregeln zu beugen. Die junge Mutter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Erst Spezialkräfte des Landeskriminalamtes konnten die Situation entschärfen. Die SEK-Beamten sind gegen 20 Uhr in die Wohnung gedrungen. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie läuft eine Anzeige wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Kindesentziehung. Das Baby wurde vorübergehend dem Jugendamt übergeben. Mittlerweile seien Mutter und Kind aber wieder vereint, heißt es von der Polizei.

