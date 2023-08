Stand: 21.08.2023 06:25 Uhr Neubrandenburg: Erster MV-Gesundheitskiosk wird eröffnet

Im Neubrandenburger Stadtteil Reitbahnweg öffnet am Montag der erste sogenannte Gesundheitskiosk in Mecklenburg-Vorpommern. In den Räumen eines ehemaligen Corona-Testzentrums unweit der regionalen Arbeitsagentur können Besucher mit Mitarbeitern des Sozialpsychiatrischen Dienstes vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte über Gesundheitsvorsorge und andere medizinische Fragen sprechen, wie der Kreis mitteilte. Das Projekt heißt "Informationszentrum Gesundheitsamt". Ziel des Gesundheitskiosks: Besucher sollen schnell und unbürokratisch sowie kostenlos medizinische Hilfsangebote bekommen, auch bei seelischen Erkrankungen.

