Stand: 27.09.2020 18:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neubrandenburg: Erneut zwei hochwertige Autos gestohlen

Autodiebe haben in Neubrandenburg erneut hochwertige Autos gestohlen. Laut Polizei wurden in der Nacht zu Sonntag zwei Autos im Wert von 150.000 Euro entwendet. Seit Mitte September sind damit bereits fünf solcher hochwertigen Autos in Neubrandenburg gestohlen worden. Der Gesamtschaden der Serie in Neubrandenburg wird von der Polizei auf mehr als 420.000 Euro geschätzt. Die Ermittler vermuten organisierte Kriminalität hinter diesem Vorgehen und hat die Ermittlungen bereits gebündelt. | 27.09.2020 18:40