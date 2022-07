Stand: 07.07.2022 11:45 Uhr Neubrandenburg: Erneut Feuer nahe der Bootsschuppen

Die Feuerwehr Neubrandenburg hat in der Nacht zu Donnerstag einen Böschungsbrand in unmittelbarer Nähe einer Bootschuppenanlage gelöscht. In der gleichen Straße waren in den vergangenen Monaten bereits mehrfach zahlreiche Bootschuppen abgebrannt, bei denen mehr 70 Bootsschuppen zerstört wurden. In der vergangenen Nacht konnte die Feuerwehr verhindern, dass sich die Flammen auf die Bootschuppen ausdehnten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe Schilf über eine Fläche von etwa vier mal einem Meter gebrannt, heißt es von der Polizei. Was den erneuten Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. | 07.07.2022 11:43