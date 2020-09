Stand: 14.09.2020 12:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neubrandenburg: Ermittlungen gegen Bundeswehrsoldaten

Etwa 70 Spezialeinsatzkräfte des LKA Mecklenburg-Vorpommern haben in der Nähe von Sponholz bei Neubrandenburg Wohn- und Büroräume eines Bundeswehrsoldaten durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Rostock bestätigte, dass sie gegen einen 40-jährigen Deutschen "wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" ermittelt. Den Durchsuchungen heute sind laut Verteidigungsministerium umfangreiche Ermittlungen des Militärischen Abschirmdienstes vorausgegangen, in enger Koperation mit dem Verfassungsschutz.

Bundeswehrsoldat ist offenbar in Tollense-Kaserne stationiert

Nach Informationen des ARD-Magazins "Kontraste" handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen aktiven Bundeswehrsoldaten, der in der Tollense-Kaserne in Neubrandenburg stationiert ist. Der Mann pflegt den Recherchen zufolge gute Kontakte in rechtsextreme Kreise. Offenbar arbeitet er zudem selbständig im Sicherheitsgewerbe.

Es wurden elektronische Medien sichergestellt

Nach Angaben der Rostocker Staatsanwaltschaft geht es bei den Ermittlungen nicht um Sprengstoff, sondern um elektronische Medien - also Daten, die sichergestellt werden sollen. Die Beamten gehen auch davon aus, dass der Mann allein gehandelt hat. Er soll keine Verbindung zum rechtsextremen Netzwerk Nordkreuz haben. Es geht offenbar um den Vorwurf, jemanden bedroht zu haben. Auch das kann nach Paragraf 89a des Strafgesetzbuches eine schwere staatsgefährdenden Straftat sein.

Beschuldigter zeigt sich kooperativ

Harald Nowack von der Staatsanwaltschaft Rostock sagte gegenüber Kontraste, gegen den Beschuldigten gelte weiterhin die Unschuldsvermutung. Er zeige sich den durchsuchenden Beamten gegenüber sehr kooperativ. Auf eine Kontraste-Anfrage antwortete der Beschuldigte bislang nicht.

