Stand: 03.02.2023 06:56 Uhr Neubrandenburg: Elfjährger verletzt 14-Jährige mit Messer

In einem Linienbus in Neubrandenburg ist am Donnerstagnachmittag ein 14-jähriges Mädchen von einem Elfjährgen mit einem Messer leicht verletzt worden. Die Wunde am Oberschenkel musste durch den Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Der Körperverletzung ging laut Polizei ein Streit zwischen den beiden Teenagern voraus. Zum Grund des Streits gibt es keine Angaben. Der elfjährige Junge ist strafunmündig und wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.02.2023 | 05:30 Uhr