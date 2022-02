Stand: 04.02.2022 17:48 Uhr Neubrandenburg: Einspruch gegen OB-Wahl

Gegen die Wiederwahl von Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) gibt es einen Einspruch. Witt soll Fotos genutzt haben, die Eigentum der Stadtverwaltung seien, heißt es in dem Einspruch. Diese Fotos hätte Witt auf seiner privaten Seite in den sozialen Medien gepostet. Dort soll Witt auch eine Telefonnummer der Stadt als Kontakt für seinen Wahlkampf angegeben haben. Nun will die Stadtvertretung einen Wahlprüfungsausschuss einberufen. | 04.02.2022 17:47

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.02.2022 | 17:15 Uhr