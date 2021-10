Stand: 18.10.2021 06:52 Uhr Neubrandenburg: Eingang des Kurparks eingeweiht

In Neubrandenburg ist der umgestaltete Eingang des Kulturparks feierlich eingeweiht worden. Der neue Zugang soll den unter Denkmalschutz stehenden Park näher an die Stadt rücken. Unter anderem in eine neue Fußgängerbrücke wurden rund 1,8 Millionen Euro investiert - vor allem aus EU-Mitteln. | 18.10.2021 10:36

