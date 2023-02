Neubrandenburg: Haus abgebrannt - 450.000 Euro Schaden Stand: 10.02.2023 10:41 Uhr Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus im Süden von Neubrandenburg zerstört. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach der Brand am frühen Donnerstagmorgen in dem Haus aus.

Ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein Defekt an einem Akku eines E-Bikes zu dem Brand geführt. Das E-Bike war im Hauswirtschaftsraum des Gebäudes abgestellt worden. Der Akku habe sich aufgrund der Fehlfunktion stark erhitzt und so das Feuer verursacht. Die Flammen breiteten sich den Angaben zufolge im Haus aus und beschädigten es stark. Es sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Der Sachschaden an dem Gebäude im Bungalowstil liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei etwa 450.000 Euro.

Bewohner blieb unverletzt

Die 72 Jahre alte Bewohnerin habe sich gerade noch unverletzt in Sicherheit bringen können. 31 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Neubrandenburg konnten ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Häuser knapp verhindern.

