Stand: 03.05.2023 06:12 Uhr Neubrandenburg: Eigentümer will ehemaliges Kaufhof-Gebäude abreißen

Dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude in der Neubrandenburger Innenstadt droht der Abriss. Der Eigentümer aus Hamburg hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage des NDR. Die Entscheidung werde auf Grundlage der Landesbauordnung in Verbindung mit dem Denkmalschutz getroffen, so ein Sprecher der Stadt. Noch würden aber nötige Unterlagen fehlen. Das rund 5000 Quadratmeter große Gebäude steht seit der Schließlung der Kaufhof-Filiale vor zweieinhalb Jahren leer und ist stark sanierungsbedürftig. Zuletzt hatte die Stadt Neubrandenburg angeboten, es zu kaufen und über eine städtische Immobiliengesellschaft selbst zu sanieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.05.2023 | 06:30 Uhr