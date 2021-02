Stand: 11.02.2021 11:00 Uhr Neubrandenburg: Ehepaar verliert 18.000 Euro an Betrüger

Unbekannte haben ein Ehepaar aus Neubrandenburg um 18.000 Euro betrogen. Die beiden 69-Jährigen fielen laut Polizei auf die sogenannte Online-Banking-Masche herein. Ein Betrüger habe sich am Telefon als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgegeben und angekündigt, dass das Computer-Banking umgestellt werde. Dazu benötige er einige Kontodaten und Passwörter. Diese gaben die beiden heraus. Später bemerkten sie, dass in Raten insgesamt 18.000 Euro ins Ausland überwiesen worden waren. | 11.02.2021 11:00