Stand: 06.01.2021 11:21 Uhr Neubrandenburg: Dreikönigsverein sammelt 75.000 Euro an Spenden ein

Der Neubrandenburger Dreikönigsverein hat ungeachtet der Corona-Einschränkungen eine der höchsten Spenden seiner Geschichte erhalten. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Rainer Prachtl wurden 75.000 Euro für die Projekte des Vereins - vor allem für das stationäre Dreikönigshospiz - gespendet. "Ich bin überwältigt von der Solidarität vieler Menschen in diesen schweren Zeiten", so Prachtl. Der Dreikönigsverein ist eine der wichtigsten Sozialinitiativen in Mecklenburg-Vorpommern und richtet traditionell am 6. Januar ein Benefiztreffen aus, das 2021 zum ersten Mal in 30 Jahren ausfallen wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss. | 06.01.2021 11:20

