Stand: 11.06.2022 13:24 Uhr Neubrandenburg: Diskuswerferin Vita schafft WM-Norm - Teilnahme aber noch nicht sicher

Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg hat die Norm für die Weltmeisterschaften im Juli in den USA geschafft. In Schönebeck warf sie mit 64,04 Meter Saisonbestweite und wurde damit Dritte. Vita hat als vierte deutsche Werferin die WM-Norm geknackt, drei Athletinnen werden aber nur für die WM nominiert. Die Entscheidung fällt nun bei den Deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Berlin. | 11.06.2022 13:24

