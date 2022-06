Stand: 25.06.2022 19:16 Uhr Neubrandenburg: Diskuswerferin Vita Vierte bei Deutschen Meisterschaften

Die Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg hat bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin eine Medaille verpasst. Die Neubrandenburgerin belegte bei den Finals im Olympiastadion mit einer Weite von 63,36 Metern den vierten Platz. Die Neubrandenburgerin hatte die Norm für die WM in Eugene in den USA bereits erreicht. Um sicher bei der Weltmeisterschaft zu starten, hätte Vita in Berlin Erste oder Zweite werden müssen. Sie hat aber weiterhin die Chance, sich bei kommenden Wettkämpfen für den WM-Kader zu qualifizieren. | 25.06.2022 19:15

