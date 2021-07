Stand: 03.07.2021 15:59 Uhr Neubrandenburg: Diskuswerferin Claudine Vita für Olympia nominiert

Claudine Vita aus Neubrandenburg wird in Tokio im Diskuswerfen starten. Die Sportlerin vom SC Neubrandenburg ist vom Deutschen Leichtathletikverband nominiert worden. Zwei weitere Sportler und eine Sportlerin aus Mecklenburg-Vorpommern fahren ebenfalls nach Tokio: Springreiter André Thieme aus Plau am See, Bahnradsportlerin Lea Friedrich aus Dassow und der Schweriner Hannes Ocik aus dem Ruderachter. | 03.07.2021 16:00