Stand: 08.10.2020 15:55 Uhr Neubrandenburg: Corona-Fall am Bonhoeffer-Klinikum

In die Kardiologie des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg dürfen derzeit keine Besucher. Dort wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Kontaktpersonen im Krankenhaus wurden bereits getestet - negativ, wie es hieß. Auf der kardiologischen Station werden außer Notfällen derzeit keine Patienten aufgenommen. Patienten mit aufschiebbaren Eingriffen würden neuen Termine erhalten, teilte das Klinikum mit. In der Vorwoche hatte es bereits einen Corona-Fall in der Physiotherapie gegeben. Dort ist der ambulante Bereich seit heute wieder geöffnet. | 08.10.2020 15:55