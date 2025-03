Neubrandenburg: Brigade wird für die Mongolei ausgebildet Stand: 31.03.2025 12:40 Uhr Brigade-Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern lernen für Ausbildungszwecke in der Mongolei. Dortige Soldaten sollen mit deutscher Unterstützung auf Aufenthalte in Afrika vorbereitet werden.

In Neubrandenburg werden in dieser Woche Soldaten der Brigade 41 auf einen Ausbildungseinsatz in der Mongolei vorbereitet. Ende April sollen die 30 Männer und Frauen nach Ulan Bator fliegen. Vom Hauptgefreiten bis zum Offizier vertiefen die Deutschen die Ausbildungsinhalte, die sie den Mongolischen Soldaten vermitteln wollen.

Vorbereitung auf Afrika

Nachdem sie im vergangenen Jahr im Rahmen eines Auftrags der Vereinten Nationen (UN) dort waren, hat sich nun eine bilaterale Zusammenarbeit ergeben. Die Mongolen werden auf UN-Einsätze in Afrika vorbereitet. Dabei geht es um Verfahren bei Patrouillen, das erkennen und entschärfen von Sprengfallen aber auch die Versorgung von Verwundeten im Gefecht.

Stabile Demokratie in Asien

Darüber hinaus vertiefen die Spezialisten aus Neubrandenburg, Havelberg und aus dem Sanitätskommando ihre persönlichen Kenntnisse in der Überlebenskunde für den Fall, dass sie von der Truppe getrennt werden, sowie die Landeskunde zur Mongolei. Das Land gilt als eine der stabilsten Demokratien in Asien und engagiert sich mit seiner Armee im Auftrag der Vereinten Nationen bei der Friedensmission im Südsudan.

