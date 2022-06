Stand: 27.06.2022 17:03 Uhr Neubrandenburg: Brandserie in Oststadt geht weiter

Bereits zum zehnten Mal in diesem Jahr hat es in der Neubrandenburger Oststadt gebrannt. In der Nacht zum Montag zündeten unbekannte Täter Teile eines Sperrmüllhaufens in der Robert-Koch-Straße an. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer. Eine Sprecherin sagte, auch in den anderen Brandfällen in der Oststadt - in Kellern verschiedener Mehrfamilienhäuser - gebe es noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen laufen weiter. Das erste Mal hatte es dort Ende Februar gebrannt. Die Anwohner seien zunehmend besorgt und verängstigt, hieß es aus dem Stadtteilbüro Oststadt. | 27.06.2022 17:02

