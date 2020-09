Stand: 05.09.2020 17:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neubrandenburg: Brand in einem Imbiss am Bahnhof

Die Feuerwehr in Neubrandenburg hat am frühen Sonnabendmorgen einen brennenden Imbiss-Stand gelöscht und damit Schlimmeres verhindern können. In dem Gebäude am Bahnhof lagerte eine größere Menge an Gasflaschen, teilte die Polizei mit. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Imbiss gehört einem 57-jährigen Armenier, der in Neubrandenburg lebt. Weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. | 05.09.2020 17:40