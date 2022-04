Stand: 17.04.2022 12:20 Uhr Neubrandenburg: Bootsschuppen-Brand verursacht 100.000 Euro Schaden

Ein Brand hat am frühen Sonntagmorgen in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. Am Oberbach brannte ein Bootsschuppen ab, weitere wurden beschädigt, darunter auch ein Gebäude der Müritzfischer. Auch der Oberbach wurde durch verschiedene Betriebsstoffe aus den Schuppen verschmutzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | 17.04.2022 12:20

