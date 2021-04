Stand: 07.04.2021 17:21 Uhr Neubrandenburg: Bonhoeffer-Klinikum verschiebt Operationen

Am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg werden nicht akut nötige Operationen von Freitag an verschoben. Hintergrund sind gestiegene Zahlen bei Corona-Patienten, wie eine Kliniksprecherin am Mittwoch sagte. Die Corona-Intensivstation habe mit elf Patienten derzeit ihre Kapazität erreicht. Man arbeite daran, Personal zu gewinnen, um diese Station aufstocken zu können. Um alle Patienten ausreichend zu versorgen und auch Notfälle weiter abzusichern, müssten Leistungen an anderer Stelle eingeschränkt werden. Dringende Therapien werde es aber weiter geben. | 07.04.2021 17:21

