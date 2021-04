Stand: 25.04.2021 08:13 Uhr Neubrandenburg: Auseinandersetzung mit Messer

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 40 Jahre alten Mann türkischer Herkunft. Er soll einen 27-jährigen Afghanen in Neubrandenburg mit einem Messer verletzt haben. Nach Aussagen des Verletzten hatten beide in der Nacht zum Sonnabend einen Streit. Auf einem Parkplatz in der Oststadt sei die Situation eskaliert. Der verletzte Mann ließ sich im Krankenhaus behandeln und erstattete Anzeige. Auf richterlichen Beschluss wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dabei stellten die Beamten zwei Messer sicher. Ob eines der Messer als Tatwaffe benutzt wurde, werde geprüft. | 25.04.2021 08:12