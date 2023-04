Stand: 04.04.2023 16:53 Uhr Neubrandenburg: Auftakt für Ehrenamtsmessen am 15. April

In der kommenden Woche startet die 16. Ehrenamtsmesse in Mecklenburg-Vorpommern - erstmals nach der Corona-Pandemie wieder in Präsenz und nicht digital. Vielfalt des Ehrenamts, Diversität der Gesellschaft und Solidarität mit notleidenden Menschen sind dabei die diesjährigen Schwerpunkte, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte. In Neubrandenburg findet die Auftaktmesse am 15. April ab 10 Uhr im Haus der Kultur und Bildung statt. Vor Ort präsentieren sich verschiedene Vereine und Initiativen aus dem Bereich Sport, Kultur oder Bildung. Ziel der Messe sei es, das Ehrenamt sichtbar zu machen, Netzwerke zu formen und Engagierte für ein Ehrenamt zu gewinnen, so Drese. Weitere Messen gibt es in Bad Doberan, Pasewalk und Wismar.

