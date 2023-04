Stand: 14.04.2023 11:00 Uhr Neubrandenburg: Auftakt der Ehrenamtsmessen in MV

Am Sonnabend starten die Ehrenamtsmessen - den Auftakt macht Neubrandenburg. Weitere Veranstaltungen finden in Stralsund, Bad Doberan, Pasewalk und Wismar statt. Dort können sich die Bürger über Arbeit der Initiativen, Vereine und Verbände informieren. "Interessierte finden vor Ort eine große Vielfalt an Ausstellenden, die ganz deutlich zeigen, wie vielfältig das Engagement bei uns im Land ist", so Staatssekretärin Sylvia Grimm (SPD). Bundesweit seien die Messen einmalig und eine Möglichkeit zur Vernetzung der Ehrenamtlichen.

