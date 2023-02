Stand: 27.02.2023 10:18 Uhr Neubrandenburg: Anklage nach Messerattacke auf Jugendlichen

Knapp vier Monate nach einer Messerattacke auf einen Jugendlichen in Neubrandenburg ist Anklage gegen drei Tatverdächtige erhoben worden. Den 17, 20 und 22 Jahre alten Männern werde versuchter Totschlag vorgeworfen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Am Abend des 1. November 2022 war ein 16-Jähriger in der Oststadt von Neubrandenburg durch Messerstiche in Bauch und Oberkörper lebensbedrohlich verletzt worden. Passanten fanden das Opfer. Es konnte notoperiert werden und überlebte. Am nächsten wurden die Tatverdächtigen festgenommen.

