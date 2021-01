Stand: 21.01.2021 10:55 Uhr Neubrandenburg: AfD verklagt Oberbürgermeister

Die AfD klagt gegen Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Grund ist der Landesparteitag, den die AfD am ersten Februarwochenende im Jahnsportforum abhalten wollte. Das Veranstaltungszentrum als Betreiber hatte das untersagt, weil Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen derzeit nicht gestattet sind. Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts in Greifswald sagte, will die Partei das Stadtoberhaupt per Eilantrag verpflichten, die Veranstaltung zu erlauben. | 21.01.2021 10:57