Stand: 06.01.2024 14:01 Uhr Neubrandenburg: 90.000 Euro an Spenden für Dreikönigsverein

Der Dreikönigsverein Neubrandenburg hat am Dreikönigstag ein Rekord-Spendenergebnis vermeldet. Mehr als 90.000 Euro sind zusammen gekommen, so der Vereinsvorsitzende Rainer Prachtl. Der Großteil der Spenden fließt in die Arbeit des Dreikönigsvereins. Dieser betreibt ein stationäres Hospiz und bietet außerdem mobile Hilfe mit Ehrenamtlichen an. Laut Prachtl klafft seit längerer Zeit eine große Lücke zwischen den gesetzlich geforderten Lohnsteigerungen für das Pflegepersonal und den konstant gebliebenen Zuschüssen der Krankenkassen für die Bewohner des Hospizes.

