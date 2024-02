Stand: 02.02.2024 08:46 Uhr Neubrandenburg: 77-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall

Eine 77-Jährige ist am Donnerstag an den Folgen eines Unfalls in Neubrandenburg gestorben. Laut Polizei fuhr die Frau ungebremst über einen Kreisverkehr und prallte danach gegen eine Hauswand auf der anderen Seite. Es werde vermutet, dass sie während der Fahrt einen Kreislaufstillstand erlitt. Die Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Zu den genauen Umständen des Unfalls wird ermittelt.

