Stand: 01.10.2023 09:15 Uhr Neubrandenburg: 74-Jährige verursacht Verkehrsunfall mit 50.000 Euro Schaden

Eine 74-jährige Autofahrerin hat am Sonnabend in Neubrandenburg mehrere Unfälle gebaut. Dabei entstanden nach Polizeiangaben Schäden in Höhe von mehr als 50.000 Euro, die Frau selbst erlitt schwere Verletzungen. Sie war am Nachmittag erst in einem Kreisverkehr mit einem anderen Auto zusammengestoßen, war von der Straße abgekommen und hatte noch einen Trafo und einen abstellten E-Roller gerammt. Danach fuhr sie weiter und stieß kurz danach wieder mit einem Auto zusammen. Die Rettungskräfte stellten bei der Seniorin Alkoholgeruch fest, die Ermittlungen laufen. Die Woldegker Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle beidseitig gesperrt.

