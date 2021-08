Stand: 18.08.2021 06:07 Uhr Neubrandenburg: 71-Jährige verletzt gefunden, Zeugen gesucht

Am Dienstag ist die Polizei am frühen Nachmittag durch Zeugen informiert worden, die eine ältere Dame mit einer Kopfverletzung angetroffen hatten. Die 71 Jahre alte Frau, die in der Nähe des Bahnüberganges Mühlendamm gefunden wurde, konnte nicht sagen, wie sie zu der Verletzung kam. Es sei daher nicht auszuschließen, dass sie das Opfer einer Straftat geworden ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neubrandenburg oder jeder anderen Polizeidiensttselle zu melden. Die Frau trug ein schwarz-weißes T-Shirt, einen hellgrauen Mantel und eine weiße Hose. | 18.08.2021 06:08