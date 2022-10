Stand: 09.10.2022 13:31 Uhr Neubrandenburg: 65-Jährige stirbt nach Unfall mit Auto

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Neubrandenburg ist eine 65-Jährige an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Die Fußgängerin war am Freitag von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 65 Jahre alter Neubrandenburger hatte die Frau beim Abbiegen mit seinem PKW übersehen, weil er nach eigenen Aussagen durch die Sonne geblendet war. Die Frau starb laut Polizei am Sonntagvormittag.

