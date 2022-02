Stand: 27.02.2022 07:10 Uhr Neubrandenburg: 20.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Bundesstraßen 104 und 197 bei Neubrandenburg ist am Sonnabendnachmittag großer Sachschaden entstanden. Ein Autofahrer, der von Friedland Richtung Neubrandenburg unterwegs war, wurde laut Polizei durch die tiefstehende Sonne so stark geblendet, dass er einen Wagen vor ihm übersah und ungebremst auffuhr. Die beiden Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. | 27.02.2022 07:10