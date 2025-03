Neuauflage des vergünstigten Taxi-Tickets für Jugendliche in MV Stand: 18.03.2025 16:31 Uhr Wenn Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Taxi fahren, müssen sie an bestimmten Tagen nur den halben Fahrpreis bezahlen. Die andere Hälfte des sogenannten 50-50-Tickets übernimmt das Land.

Seit 1998 gab es in Mecklenburg-Vorpommern die Initiative, mit der die Verkehrssicherheit junger Menschen erhöht werden sollte. Das 50-50-Taxi-Ticket war seit der Corona-Pandemie ausgesetzt. Am Dienstag hat das Land das Programm wieder aufgenommen. "Junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren sollen in Partynächten das eigene Auto stehen lassen und sicher nach Hause kommen", so Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos).

So funktioniert das 50-50-Taxi-Ticket

Das 50-50-Ticket gilt jeweils freitags und sonnabends sowie vor und an allen gesetzlichen Feiertagen des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Jugendliche können das Taxi zum halben Preis nutzen, die andere Häfte zahlt das Land. Der Ausgangs- oder der Zielpunkt der Fahrt muss in Mecklenburg-Vorpommern liegen. Zunächst stehen 60.000 Euro für Buchungen in diesem Jahr zu Verfügung.

